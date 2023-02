Un salvagente per i negozi di prossimità

Un bando per sostenere le imprese di Casalecchio e di Zola. ‘Il piccolo commercio al centro’ è un iniziativa promossa dai due Comuni con il supporto della Città metropolitana e in collaborazione con le associazioni di categoria. Lo scopo dell’iniziativa è investire un totale di 400mila euro in attività e progetti per i commercianti della provincia. I fondi saranno destinati a sostenere il commercio di prossimità, nei quartieri e nelle frazioni di Casalecchio e Zola con un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 32.000 euro a progetto, purché si tratti di progetti di sviluppo e innovazione commerciale in grado di generare un impatto economico, sociale e culturale sulla città e a beneficio dei cittadini.

Tra i criteri premiali si segnalano infatti la capacità dei commercianti di candidarsi in modalità collaborativa (almeno tre attività insieme), di ampliare il partenariato a soggetti del terzo settore e del volontariato locale, di attivare servizi e spazi commerciali innovativi e iniziative destinate ai cittadini con particolare attenzione ai soggetti più fragili. Sarà possibile fare domanda fino al 31 marzo, data di scadenza per la prima fase di candidatura delle proposte, seguirà più una seconda fase di co progettazione dedicata ai soli progetti ammessi a finanziamento, che durerà fino maggio 2023. Per agevolare la partecipazione al bando dei piccoli negozi di vicinato, durante la fase di apertura del bando sono previsti 7 incontri pubblici sui territori di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, a partire da mercoledì.

"Come istituzione, abbiamo individuato l’economia urbana e di prossimità come elemento fondamentale per il tessuto economico territoriale, perché essa interagisce direttamente con le realtà sociali, culturali e associative delle nostre città creando occupazione e servizi, ma anche relazioni e inclusione" ha aggiunto Marco Panieri, consigliere delegato al Commercio della Città metropolitana di Bologna.

"Attraverso ‘Il piccolo commercio al centro’, abbiamo deciso di incoraggiare, accompagnare e sostenere i nostri commercianti sia attraverso significativi contributi con formazione e networking" ha raccontato il sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso. "La vera sfida ora sarà quella di far lavorare insieme i piccoli negozi di vicinato, coinvolgendoli e supportandoli nella costruzione di progettualità tra loro condivise, che auspichiamo potranno avere una ricaduta sul territorio non solo nel breve periodo" ha concluso così l’assessora al Commercio del comune di Zola Predosa, Norma Bai. Per altre info sul bando visitare il sito www.piccolocommercio.it

Nicola Maria Servillo