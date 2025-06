Un secolo di Virtus Tennis

Alla storica Libreria Nanni di via de ’Musei, domani trionfa lo sport. O meglio, uno sport in particolare. Alle 18 infatti è prevista la presentazione del libro edito da Minerva ’Virtus tennis 100. Un secolo di racchette bianconere. Storie di un circolo vissuto e vincente’ a cura di Alberto Bortolotti e Marcello Maccaferri. È un racconto corale e appassionato che intreccia storia, sport e memoria, e restituisce l’anima di uno dei Circoli più longevi e prestigiosi d’Italia. Dalle origini (nel 1925) fino alle tappe fondamentali con i grandi tornei, i protagonisti e la vita sociale che ha animato per un secolo i campi ai piedi di San Luca.