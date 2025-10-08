Un secolo e mezzo di Progressi agricoli

Centocinquant’anni di Progressi. Di passi in avanti, che hanno portato l’omonima azienda agricola a contare oggi ottanta ettari di terreni e una stalla specializzata nell’allevamento di vitelli, con una media di quaranta capi. È questo il cuore pulsante di una storia che, dal 1875 a oggi, ha reso la Società Agricola Progressi di Vergato, aderente a Confagricoltura Bologna, un punto di riferimento del proprio settore. Numeri e pagine di un percorso che è stato rievocato anche nei giorni scorsi, quando i 150 anni dell’azienda sono stati celebrati nel corso di una grande festa a cui ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Argentieri. "Il mio sogno è quello di poter scrivere ancora pagine di questo libro, facendo sì che la gestione dell’azienda passi di generazione in generazione, così come accaduto in passato – spiega Walter Progressi –. Le sfide non mancano, ma dobbiamo cercare di pensare positivo e goderci questo traguardo". Bisogna tornare al 1875 per risalire alle origini dell’attività, quando Luigi Serra ne fu il fondatore e capostipite, trasmettendo in seguito il suo sapere al figlio adottivo Walter Progressi. Fu quest’ultimo la figura che condusse per mano l’azienda agricola di Vergato verso una nuova fase di crescita nel dopoguerra, ottenendo nel 1972 la medaglia d’oro della Camera di Commercio. Negli anni Ottanta, poi, il testimone è passato al figlio Bruno, rimasto al timone fino al 2019. La stalla è sempre stata il cuore pulsante: inizialmente dedicata alla produzione di latte, nel 1985 è stata riconvertita all’allevamento di vacche da carne e, più recentemente, specializzata nell’allevamento di vitelli, con una media di quaranta capi. Parallelamente, la Società Agricola Progressi ha ampliato la superficie agricola, che oggi raggiunge gli ottanta ettari. Dal 2019, inoltre, l’azienda ha ottenuto la certificazione biologica, inserendo così un ulteriore tassello nel suo ampio mosaico. "Per un’azienda agricola non è facile lavorare in montagna. Oltre allo spopolamento dell’Appennino – continua Progressi – siamo alle prese con i problemi legati agli animali selvatici come cinghiali, cervi e daini, oltre che con quelli causati dal maltempo, che spesso e volentieri limitano le nostre azioni. Noi, come accaduto nei precedenti 150 anni di storia, non ci tireremo mai indietro e continueremo a lavorare duramente per toglierci altre soddisfazioni". A celebrare il traguardo è anche il presidente di Confagricoltura Bologna, Davide Venturi.

