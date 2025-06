Un segnale che non va disperso

Exploit non è nuovo, visto che un anno fa, al suo debutto per le Europee, il seggio dei fuorisede aveva fatto registrare l’affluenza più alta di tutte. Ma le code che si sono viste ieri mattina fuori dal Sabin – luogo di voto per studenti e lavoratori non residenti sotto le Due Torri – sono state davvero sorprendenti, considerata la ormai tradizionale disaffezione degli elettori allo strumento del referendum. Segno che Bologna si dimostra un territorio più sensibile di altri quando in gioco ci sono questioni attinenti ai diritti (sociali o civili) e maggiormente in grado di garantire ancora una mobilitazione politica organizzata degna di questo nome.