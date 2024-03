"Un segno d’affetto molto apprezzato"

"Mi fa molto piacere che Ascom abbia lanciato questa iniziativa che coinvolge tutti gli esercizi commerciali della città". Dal quartier generale di Casteldebole plaude all’idea di Confcommercio, Claudio Fenucci, Ad di un Bologna che sogna un posto in zona Champions e che, nell’era Saputo, ha intessuto legami solidi con le mille anime della città, compresa quella imprenditoriale.

Da una parte il Bologna che sul campo corre (nonostante la sconfitta con l’Inter) mettendo in vetrina un calcio da lustrarsi gli occhi, dall’altra le vetrine ’in carne e ossa’ della città che si coloreranno di rossoblù per sostenere società e squadra nell’ultimo decisivo tratto di stagione. "’Vetrine Rossoblù’ – osserva Fenucci – sarà un’ulteriore dimostrazione dell’entusiasmo con cui Bologna sta seguendo il Bfc. E sarà l’occasione per consolidare il rapporto tra il nostro club e un tessuto economico che non ci ha mai fatto mancare sostegno". C’è la partecipazione dei tifosi, ormai abituati alle adunate oceaniche a Casteldebole al rientro della squadra dopo una vittoria. E c’è Palazzo D’Accursio, con cui da un decennio il club rossoblù sta giocando la complessa partita del restyling del Dall’Ara, a cui manca ancora il calcio d’inizio. Fenucci non tralascia un altro aspetto: una Bologna in vetrina (in senso lato) è una calamita in più per i suoi visitatori. "Sono certo – conclude – che questa iniziativa sarà una bella immagine anche per i tanti turisti che affollano sempre di più la nostra città". E che magari, vetrina dopo vetrina, saranno invogliati a fare un giro al Dall’Ara.

Massimo Vitali