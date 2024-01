"Un serial killer libero di colpire mina la fiducia nella giustizia"

"Quanto accaduto a Tolè è un fatto di estrema gravità e che non può non incidere nella fiducia che i cittadini hanno nel sistema giustizia". Le parole del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei arrivano il giorno dopo l’interrogatorio di garanzia per Francesco Passalacqua (nella foto), il cinquantacinquenne calabrese arrestato per il tentato omicidio di un agricoltore colpito con più coltellate la mattina del 2 gennaio a Tolè. Passalacqua non è uno sbandato qualsiasi: tra il ’92 e il ’97, nella provincia di Cosenza, ha ucciso quattro persone. Tre dei queste lavoravano in campagna, proprio come il sessantacinquenne che solo grazie a una pronta reazione è riuscito a sfuggire allo stesso, atroce, destino.

"Chiunque – dice il senatore Lisei – di fronte a fatti del genere si domanda come sia possibile che un serial killer possa girare liberamente per le strade e questo fatto, consentito dal nostro ordinamento penale, non fa che minare la credibilità del sistema stesso e la fiducia dei cittadini, oltre che aumentare il senso di insicurezza". Passalacqua, infatti, condannato all’ergastolo nel 2000, da tre anni era in libertà vigilata in una struttura della Valsamoggia, dove poche mattine fa sono arrivati i carabinieri ad arrestarlo.

In proposito, prosegue Lisei: "Se è comprensibile inseguire il fine rieducativo della pena occorrerà una riflessione sul tema della libertà condizionale e della libertà vigilata per gli ergastolani e per le persone altamente pericolose. Non possiamo permetterci come società che ciò accada, è un pericolo per le persone ed è un affronto anche ai famigliari delle vittime dei reati precedenti. Del tema parlerò direttamente con il Ministero della Giustizia per cercare di individuare correttivi che impediscano che si verifichino casi analoghi e che limitino maggiormente la discrezionalità del giudice", conclude il senatore di Fratelli d’Italia.