Un settembre fra le pagine C’è anche ‘Come d’aria’

Da Carlo Ginzburg a Emanuele Trevi, passando per un campione Nba. La rassegna Le voci dei libri è pronta a ripartire, dando il via alle danze martedì prossimo. Il ciclo di incontri si riconferma un grande evento culturale, capace di avvicinare i lettori agli autori. Il progetto è sostenuto da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con il settore biblioteche e welfare culturale del Comune e con Librerie Coop, e conta anche sul contributo di Bper Banca. "L’idea di cooperativa è rinvestire i propri utili sul territorio, migliorando anche il rapporto con le persone", sottolinea Michele Calzini, presidente della zona soci Andrea Costa. Il calendario degli appuntamenti si terranno nella piazza coperta della Salaborsa, nella sala dello Stabat Mater di Archiginnasio e nell’Auditorium del Mast. A presentare il programma, Romano Montroni, (che ha anche raccontato di avere "telefonato ai librai che hanno rifiutato Vannacci per complimentarmi"): "fare conoscere gli autori è il miglior modo per incuriosire i lettori – spiega –. E la sala è sempre piena. Avremo con noi anche un personaggio singolare come Linton Johnson, campione Nba, che ci darà dei consigli per migliorare la nostra vita e diventare, come lui, unstoppable". Da segnarsi, per questo il 14 settembre. Martedì, alle 18 in Salaborsa, Monica Farnetti, Stefano Pezzoli e Patrizia Violi aprono la rassegna, con il libro di Anna Maria Ortese, Vera gioia è vestita di dolore. Lettere a Mattia, edito da Adelphi.

A seguire altri due incontri: giovedì Eraldo Affinati presenta, con Stefano Massari, Delfini, vessilli, cannonate (HarperCollins). Poi c’è il libro vincitore del Premio Strega 2023, Come d’aria (Elliot), di Ada D’Adamo, presentato da Elena Stancanelli e Claudio Cumani venerdì 15. All’Archiginnasio, invece, martedì 19 alle 17.30, Luciano Canfora e Federico Condello dialogano su Lezioni di filologia classica (Il Mulino). L’ultimo episodio del mese sarà il 27 settembre alle 18.30 all’Auditorium del Mast, quando Massimo Recalcati presenta il suo nuovo libro A pugni chiusi (Feltrinelli). L’iniziativa si colloca "in un’ottica di promozione della lettura come strumento di crescita personale e di socializzazione", conclude Veronica Ceruti, direttrice settore biblioteche e welfare culturale.