"Un sogno partecipare alle Olimpiadi di Parigi"

Bologna, 29 agosto 2024 – Un sogno chiamato Parigi per Grazia Carla Magnolo, cittadina di Ozzano e iscritta all’Atletica Castenaso Celtic Druid, che, dopo essere stata sorteggiata per partecipare alla prima Maratona amatoriale nella storia dei giochi olimpici, ha corso il 10 agosto nella capitale francese. Il Cio quest’anno aveva dato la possibilità ad amanti e praticanti della corsa da tutto il mondo, di prendere parte a un evento unico nel suo genere grazie all’utilizzo delle app di ultima generazione che tengono traccia dei risultati dei km percorsi e degli allenamenti. Erano stati selezionati 20.024 amatori da tutto il mondo, divisi equamente tra uomini e donne per percorrere il percorso ufficiale. La maratona si è tenuta tra il programma della Maratona degli Elite Uomini e la Maratona delle Elite Donne.

Il percorso lungo la Senna ha toccato alcuni dei monumenti più conosciuti di Parigi, oltre agli impianti utilizzati per i giochi olimpici che proprio in quei giorni entravano negli atti conclusivi dell’edizione 2024. L’organizzazione si è presa carico della quota per tutti i 20.024 partecipanti che al termine della gara hanno ricevuto la medaglia e il pettorale realizzato per l’occasione. Insieme a Grazia anche Silvia Innocenti di Monterenzio che corre per la Podistica Ozzanese ASD, ha avuto l’occasione di prendere parte all’evento.

"Siamo state molto contente – raccontano le due atlete bolognesi – di poter partecipare a questo evento. Quando abbiamo scoperto di essere state sorteggiate per correre la Maratona amatoriale di Parigi non abbiamo dormito per l’emozione".

"Grazia Carla, con Federico Musolesi e a Eleonora Sarti nel tiro con l’arco – dice il vicesindaco Pier Francesco Prata – hanno portato un pezzo speciale di Castenaso a Parigi, un’emozione indescrivibile per Lei e per noi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro di Atletica Castenaso, dal presidente Massimo Assirelli a tutta la squadra di preparatori, proprio nelle settimane in cui stiamo ultimando i lavori della nuova pista di atletica a corsie, che accoglierà tanti giovani e futuri campioni".

z.p.