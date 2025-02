Un solo biglietto per treno e People mover

Arriva la nuova destinazione ‘Bologna Aeroporto’ che, tramite i canali di Trenitalia, mira a facilitare la mobilità dei viaggiatori del Marconi e della stazione centrale con l’introduzione di un unico biglietto combinato per il treno (Frecciarossa, Intercity o Regionale) e il People mover.

"Diventa più comodo e veloce raggiungere in treno la stazione per poi salire sulla monorotaia diretta al Marconi e viceversa", spiega Alessandro Tullio, ad di Trenitalia Tper, che ha dato il via all’iniziativa (partita ieri) assieme ad aeroporto e Marconi Express. Si potrà dunque comprare in una volta sola il biglietto del treno e quello del People mover, pagando insieme il costo dei due tragitti. Il ticket è acquistabile dai propri dispositivi tramite l’app di Trenitalia, sul sito della società ferroviaria, ma anche nelle biglietterie e alle macchinette self service di Trenitalia nelle stazioni. "L’intermodalità – dichiara Nazareno Ventola, ad e direttore generale del Marconi –, dà valore ai nostri passeggeri e connette meglio l’aeroporto con il resto del territorio e gli altri tipi di trasporto. Integrando diversi trasporti si creano un valore aggiunto e nuove opportunità per la regione".

"La nostra monorotaia – aggiunge Massimiliano Cudia, ad e presidente di Marconi Express – viene accolta in una realtà più complessa che non tocca soltanto i due hub, ma è integrata in un contesto italiano e internazionale".

Presente al varo del progetto Michele Campaniello, assessore comunale alla Mobilità: "La città ha sposato la missione clima della neutralità carbonica entro il 2030, intermodalità e sostenibilità sono parole d’ordine per questo obiettivo".

Arthur Duquesne