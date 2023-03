Un solo colpo al viso, l’autopsia non scioglie il giallo Da domani i Ris analizzano il tampone dello ’stub’

I risultati dell’autopsia sul corpo di Paolo Borri sono arrivati ieri mattina, mentre alle Mura San Carlo si svolgeva il funerale dell’oculista 66enne morto il 25 febbraio a seguito di un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora poco chiare. L’autopsia fatta dal medico legale ha confermato quanto ricostruito dai carabinieri di San Lazzaro al momento del ritrovamento del cadavere: Borri è morto a seguito di un singolo colpo d’arma da fuoco che è entrato frontalmente dal viso e uscito all’altezza della nuca. La traiettoria del proiettile era già stata iopotizzata dagli inquirenti. L’esame autoptico sul corpo del 66enne non ha, inoltre, rilevato che l’uomo soffrisse di alcuna patologia grave o invalidante ad esclusione del diabete di cui soffriva già da parecchio tempo. Che sia stato davvero un gesto intenzionale quello di Borri o che si sia trattato di un crimine commesso da terzi ancora non è chiaro. Quel che è certo è che il sostituto procuratore Antonello Gustapane ci vuole vedere chiaro e già da una settimana ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti. Le analisi sul tampone dello stub verrà svolto, come di prassi dai carabinieri del Ris (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Parma. L’esame che serve per rilevare, tramite tampone, traccia di polvere da sparo in questo caso sulle mani di Borri stesso, verrà svolto domani e i risultati si dovrebbero avere nell’arco di una settimana. Questo permetterà di accertare se sia stato il 66enne ad esplodere il colpo fatale che gli ha tolto la vita. Se così non dovesse essere, e non venissero rinvenute tracce di polvere da sparo sulle mani dell’oculista, si potrebbe aprire un altro scenario in cui sarà da capire chi avrebbe sparato a Borri.

z.p.