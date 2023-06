Un sorso di buona musica passeggiando fra le vigne Riparte la rassegna Jazz & Wine

Nove concerti di musica jazz tra vigne, cantine ma anche ville storiche. Si apre domani sera a Palazzo Albergati l’edizione numero 24 della rassegna Zola Jazz & Wine: fusione di due passioni, la musica e il buon vino. Così dal 16 giugno al 9 luglio il cartellone ideato dal Comune di Zola propone nove appuntamenti di concerti, visite guidate, passeggiate e degustazioni gratuite, per scoprire i luoghi e le eccellenze del territorio, camminando sui colli tra le valli del Reno e del Samoggia accompagnati dalle vibranti atmosfere jazz con sconfinamenti anche nei territori di Monte San Pietro e Casalecchio.

La sperimentazione degli ultimi anni ha unito il jazz al cammino dell’antica Via dei Brentatori, in gran parte sovrapposta al collegamento collinare tra la Via degli Dei e la Via Cassia. Sono cinque le cantine che ospiteranno altrettanti concerti che la direzione artistica ha selezionato tra i professionisti del genere: Manaresi, Gaggioli, Terre Rosse Vallania, Tizzano e Bonzara. In ogni luogo, prima del concerto la presentazione e la degustazione dei vini della cantina accompagnati dalla mortadella Felsineo. Il concerto di domani a Palazzo Albergati, sarà preceduto dalla visita guidata a cura dell’Associazione Ville Storiche Bolognesi, mentre gli appuntamenti nelle cantine di Tizzano e San Chierlo saranno preceduti da una passeggiata pomeridiana della durata di circa 40 minuti nei percorsi tra boschi e vigneti.

La prenotazione è consigliata sul sito della rassegna e domani a Palazzo Albergati a prenotazione anche le visite delle 18,30. Segue la degustazione e alle 21,15 il concerto di Elena Giardina Quartet, che propone un repertorio di contaminazione jazz e un soul i cui brani sono spesso riarrangiati dai componenti del gruppo. Un concerto in cui si spazia da Robert Glasper, Gretchen Parlato, Pat Metheny, Dianne Reeves, alla giovane voce soul di Lianne la Havas e al cantautorato folkjazz di Joni Mitchell.