Un suicidio? No, è stato un delitto: via al processo. La famiglia chiede giustizia: "È un femminicidio"

Riprenderà il 9 dicembre alle 9, con i primi nove testimoni della Procura, il processo in Corte d’Assise a Bologna a carico di Leonardo Magri (foto), il 63enne accusato dell’omicidio, aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo con la vittima, della moglie 58enne Daniela

Gaiani (foto), trovata morta nel suo letto a Castello d’Argile, nel bolognese, il 5 settembre 2021. All’inizio si è pensato a un suicidio, ma le indagini e varie perizie della Procura hanno ritenuto che Magri abbia ucciso la moglie, inscenando poi un finto suicidio, per vivere liberamente una relazione extraconiugale.

Alla prima udienza di ieri è intervenuta la sorella della vittima, Angela Gaiani: "Non si è suicidata, è femmicinidio. Questo è quanto hanno dimostrato i tecnici, tutti vanno della direzione di un imputato assassino", ha detto.