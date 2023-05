Un ’super nonno’ Nino ha 102 anni

Una bella notizia, una notizia di speranza e gioia, dopo le tragedie e le difficoltà dei giorni appena passati: oggi il cittadino di Minerbio Nerino Limoni festeggia i 102 anni. Un traguardo eccezionale che ‘Nino’, come lo conoscono tutti, festeggerà con i cari e familiari, tra cui tanti nipoti e pronipoti. Nino ha vissuto una vita in cui ne ha viste tante: anche le ristrettezze e le difficoltà dei conflitti bellici. Quand’era solo un ragazzino di 21 anni venne mandato nella lontana Jugoslavia per la Seconda Guerra Mondiale. Si salvò e decise, tornato a casa, di creare una propria bella famiglia che, ancora oggi, lo segue con amore, affetto e tanta dedizione.

Sul lavoro inizia come operaio alla Vetrosilex con la patente di ‘conduttore di generatori di vapore’ conseguita nel dopoguerra. Alla Vetrosilex cresce professionalmente anno dopo anno fino ad arrivare a dirigere gli impianti produttivi. Nel 1976 arriva, poi, la nomina a Cavaliere della Repubblica, onorificenza per chi ha consacrato la propria vita al lavoro mettendosi sempre al servizio degli altri. Tra i suoi riconoscimenti più belli e più amati, ma soprattutto tra i più cari, però, c’è quello di essere un ‘nonno’ e anche bis.

Il sindaco di Minerbio Roberta Bonori si complimenta con Nerino per il bell’esempio ed è felice di averlo come proprio cittadino tanto che questa mattina andrà a festeggiare con lui e la sua famiglia per portargli i saluti dell’amministrazione.

"È sempre un grande piacere per me festeggiare Nerino Limoni e i 102 anni sono davvero un traguardo importante - racconta il primo cittadino Bonori -. C’è un modo per invecchiare bene? Sì ed è farlo insieme alla propria comunità ed è per questo che sarò con lui, per celebrare la sua vita, ma anche per riconoscere il bello che ha portato in tutte le persone che lo circondano e che saranno con lui a tagliare questo traguardo così importante. Auguri a Nerino, il nostro Nino, e che possa continuare a sognare in grande!".

Zoe Pederzini