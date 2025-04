"Un tavolo di salvaguardia sul lavoro alla Manz Italy"

Sulla situazione di Manz Italy si apra un tavolo di salvaguardia a livello Regionale. E’ la richiesta dei sindacati Fiom-Cgil e Fim-Cisl a proposito dello stato di crisi della filiale locale con sede nello stabilimento ex-Kemet di via San Lorenzo, dove i lavoratori temono di perdere il loro posto di lavoro in conseguenza del fallimento della casa madre, multinazionale tedesca che qui produce macchine automatiche per la produzione di batterie e condensatori.

Nei giorni scorsi, riferiscono i sindacati, "l’azienda ha reso noto che è stata attivata una procedura stragiudiziale di composizione negoziale. Come organizzazioni sindacali abbiamo sottolineato una forte preoccupazione sulla tenuta occupazionale e industriale del sito di Sasso Marconi e abbiamo richiesto l’attivazione del Tavolo di salvaguardia a livello regionale, di Città metropolitana e al sindaco di Sasso Marconi. Vogliamo che tutti i soggetti istituzionali siano a conoscenza della delicatezza della situazione, che si attivino nella ricerca di un investitore che possa garantire la reindustrializzazione e la continuità occupazionale di un sito storico come quello della ex Arco da cui deriva l’attuale Manz Italy", stabilimento che a fine febbraio contava ancora una novantina di dipendenti.