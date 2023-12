Un team sulle ali dei record. I piccioni viaggiatori bolognesi vincono il campionato italiano

di

C’è il fuoriclasse Niki detto Giodi, un super campione, e c’è Nuvolari, un mezzofondista da podio; ma ci sono anche il runner Linetti, una Ferrari; Morgana, che straccia tutti sulla lunga distanza, e Rita che non ha rivali, maschi o femmine che siano. Poi c’è lui, l’allenatore-capitano-guida Luca Baccolini, il cui squadrone volante lo ha innalzato al gradino più alto del podio di campione italiano.

All’apparenza tutto come ci si aspetterebbe da atleti da record, se non fosse che Niki, Nuvolari, Linetti, Morgana e Rita sono piccioni viaggiatori e Luca Baccolini, insieme con Giovanni Biondi e Giorgio Casini, è il titolare della colombaia del Gruppo di Bologna che divora record a colpi d’ala.

Al punto che, indossato il Tricolore, ora ci rappresenterà nelle gare internazionali. "Tutto è cominciato con mio padre Giorgio, appassionato colombofilo, mentre Giovanni Biondi è il mio maestro di colombofilia", racconta Baccolini, orgoglioso delle sue quaranta coppie di piccioni viaggiatori. Podologo nella vita, il neo-campione d’Italia si dedica ai suoi uccelli che, da aprile a luglio, vengono sfidati gara su gara. Gare che, si badi bene, possono essere di velocità (tratti che vanno dai 100 ai 300 chilometri, lungo i quali si raggiungono anche i 90 chilometri orari); mezzofondo (dai 300 ai 500 chilometri) e di fondo o gran fondo (dai 500 chilometri in su), con una velocità media di 60-65 e talvolta con punte anche di 70 chilometri orari. Il tutto è regolato e verificato dalla Federazione nazionale, il cui fondatore fu proprio un bolognese, Alessandro Ghigi. "Chiariamo subito – anticipa il campione, prevedendo la domanda – questi non sono come i piccioni che vediamo in piazza Maggiore". La specie è la stessa, ’Columba livia domestica’, ma la selezione, nei secoli, li ha diversificati molto dal piccione comune al punto da dare vita a veri e propri atleti alati.

Tra l’altro, per essere un piccione viaggiatore doc, devono esserlo entrambi i genitori e gli incroci non sono ammessi. Quanto al loro talento, lo spiega l’aggettivo viaggiatore. "Da un punto di vista morfologico sono adatti al volo sulla lunga distanza e hanno una straordinaria capacità di orientamento, di seguire il campo magnetico e le onde solari", illustra Baccolini. Insomma meglio dei Gps. Al punto che, durante le guerre mondiali, furono arruolati dal Ministero della Difesa per trasportare messaggi vitali. "In molti casi – ricorda ancora l’allenatore –, sono stati insigniti della Medaglia d’oro al valor civile". Poi, negli anni Settanta, questi militari volanti sono stati congedati. "Solo l’Inghilterra, li mantiene ancora in servizio e sono di proprietà del re".

I piccioni viaggiatori "sono molto affettuosi e intelligenti", spiega Baccolini. Alla nascita, ogni animale riceve un anello con la matricola ed è registrato all’anagrafe colombofila. Se poi il talento si manifesta, comincia l’allenamento. Prima volano vicino a casa ("Li richiamo con un fischio"), poi mano a mano ci si allontana, ma "tutti rientrano sempre alla loro colombaia". E le gare? L’ultima vinta da Niki partiva da Brindisi. Qui, dotati un anello elettronico che li registra, i volatili vengono liberati e tornano a casa. "Durante il volo non mangiano, si fermano solo per bere. Niki detto Giodi ha volato per 10 ore filate per rientrare. Sono animali eccezionali".