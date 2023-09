Un tecnico copywriter con esperienza nel settore

Un lavoro nel campo del marketing. Si cerca un tecnico copywriter.  Riferimento 55712023 - L’offerta per i due sessi scade il prossimo 10 ottobre. Azienda Cefti srl. Sai scrivere per vendere? Azienda leader nel settore della formazione energetica e termotecnica seleziona un copywriter da inserire in organico. Il candidato si occuperà di scrivere testi per campagne marketing (online e offline), coordinarsi con la rete vendita per la ricerca dei contenuti da scrivere in copy, coordinarsi, tra l’altro, con la direzione marketingtecnica per la revisione dei contenuti e saper abbozzarecreare banner pubblicitario. Requisito preferenziale: aver avuto esperienza nel settore delle certificazioni energeticheedilizia. Luogo di lavoro: Imola (Bologna), via Prampolini 10.

Contratto: lavoro dipendente a tempo indeterminato, CCNL Commercio. Orario: full time.