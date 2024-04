Un terzo dei cantieri completati. Ma sull’alluvione resta tanto da fare

Argini dei fiumi e versanti in dissesto: sono 402 i cantieri in Emilia-Romagna a undici mesidall’alluvione dello scorso maggio. E, di questi, un terzo è stato completato. Il bilancio dei lavori, in capo all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, è infatti di 130 cantieri conclusi, 158 ancora in corso e 114 in progettazione. Un investimento che, in tutto, vale 343 milioni di euro, dettagliano il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua vice con delega alla Protezione civile Irene Priolo.

Si tratta, comunque, di opere finanziate attraverso i fondi del commissario, quelli della programmazione regionale e i fondi del Pnrr.

Il bilancio riguarda tutto il territorio regionale – da Reggio Emilia a Rimini – ma la maggior parte degli interventi è stato attivato nelle zone più colpite: Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. Scorrendo i dati, Comune per Comune, si scopre che a differenza delle aspettative, è il capoluogo di Regione, quello che necessita delle maggiori risorse: 96 milioni e 710mila euro a fronte di 56 interventi. Seguono Ravenna con 91 milioni per 84 cantieri e Forlì-Cesena con 66 milioni e 630mila euro per 53 opere. Cifre più basse per Modena (70 interventi per 40 milioni), Rimini (32 cantieri per 19 milioni) e Reggio Emilia, la meno colpita (50 lavorazioni per 9 milioni e 739mila euro).

La motivazione del massimo esborso per Bologna, lo spiega Priolo, sottolineando "la complessità del cantiere dell’Idice, quello del Ponte della Motta tra Molinella e Budrio. Qui il fiume non è solo esondato, ma è uscito dal suo alveo". Tant’è che "solo per questo intervento ci sono voluti circa 40 milioni di euro", dettaglia la vicepresidente.

L’altro macro intervento, questa volta nel territorio di Ravenna, è invece quello sul Santerno per il quale (assieme ai fiumi Lamone, Senio, Marzeno e Ronco) sono state stanziati 21 milioni di risorse.

"Per noi, comunque, non finisce qui. E chiederemo – insiste Priolo – al commissario Francesco Figliuolo di mettere in campo altri cantieri" in vista dei piani speciali che guardano a opere più strutturali.

Se, infatti, finora si è cercato di mettere in sicurezza il territorio, puntando sulle opere urgenti e di somma urgenza, non si può non guardare al futuro.

Bonaccini, su questo, detta la linea: "La Regione non farà un passo indietro fino a quando la ricostruzione non sarà completata al 100%. Una ricostruzione che sarà necessariamente diversa e che porteremo avanti insieme ai territori, con un preciso impegno: nelle zone alluvionate non si costruirà più. Non si tratta di una scelta da eroi, ma di una lezione che dobbiamo imparare da questa alluvione".

Il bilancio del presidente emiliano-romagnolo a quasi un anno dall’alluvione, però, vede ancora tante ombre. E criticità. Un messaggio che Bonaccini rimanda subito al governo Meloni: "Manca personale tecnico nei piccoli Comuni. Delle 216 risorse promesse, che rispetto alla struttura che avevo con il terremoto (oltre 1.200 uomini) sono comunque pochissime, ne sono arrivate appena 50".

L’altro tema dolente sono i rinborsi per famiglie e imprese che "non sono ancora arrivati e questo è un grave problema per l’agricoltura che ci metterà anni per risollevarsi". Infine, Bonaccini punta il dito su un’altra "clamorosa mancanza: i beni mobili dopo 11 mesi non sono ancora tra i beni finanziabili. E parliamo di arredi, elettrodomestici e altro". In attesa di capire se il ’Pres’ si candiderà alle Europee e chi, a quel punto, prenderà il timone della Regione, il mantra resta lo stesso: "A me interessa poco di chi saranno i meriti, ma voglio che vengano risarciti tutti i danni subiti".