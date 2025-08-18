Un torneo per Mazzanti, il mister che lanciò Cipriani. Alla Lunetta Gamberini sfida tra baby calciatori

Bologna, 19 agosto 2025 – Se avesse visto così tanti bambini e ragazzini di talento sfidarsi durante una giornata intera in un torneo a lui dedicato, avrebbe sorriso, li avrebbe abbracciati a uno a uno e avrebbe regalato loro dei cioccolatini. Germano Mazzanti – scomparso a 80 anni nel 2021 – era così: animo dolcissimo racchiuso nella scorza ruvida di un mister instancabile, fenomenale nella tecnica individuale.

È stato lui, durante la carriera al Siepelunga Bellaria (ex Murri), a lanciare l’ex bomber del Bologna, Giacomo Cipriani, possente centravanti che pareva un predestinato ma venne fermato dai troppi infortuni nel momento di spiccare il volo tra i campioni della serie A.

Colonna del Siepelunga calcio (ora Siepelunga Bellaria – SiBe), del quale è stato socio fondatore, Mazzanti era un punto di riferimento per tutti i giovani della Lunetta Gamberini: per 20 anni ha avvicinato al calcio generazioni di bambini, scrutandoli nei campetti polverosi e invitandoli agli open day del club in settembre.

Così, per il quinto anno consecutivo, nel weekend del 13 e 14 settembre, andrà in scena la Coppa dei Re allo stadio Bernardi della Lunetta Gamberini (via Degli Orti 60). In campo dodici squadre – tra le migliori della provincia e non solo – delle categorie Pulcini 2015 e 2016, che dalla mattina al tardo pomeriggio daranno vita ad avvincenti partite. Si attendono molti scout sulle tribune. "Il nome del torneo richiama Re Immobiliare, che è lo sponsor del Siepelunga Bellaria, ed è dedicato al grande ex allenatore Mazzanti – racconta Vittorio Venturi, titolare dell’agenzia immobiliare –. Vogliamo dare spazio a tanti bimbi e richiamare ancora più pubblico. Due anni fa abbiamo ospitato anche il Tenerife calcio, dando un respiro internazionale alla kermesse".

Per le rispettive annate scenderanno in campo Siepelunga Bellaria, Molinella, SanPa Imola, Bassa Parmense, Sporting Airone, Zola Predosa.

Il calendario della manifestazione prevede per sabato – categoria Pulcini 2016 la prima gara alle 9,30 con un girone unico all’italiana, poi le fasi finali. Il giorno successivo la sequenza delle partite sarà la medesima, con in campo però i Pulcini 2015. Tra le 12,30 e le 14,30 ci sarà la possibilità di pranzare nello stand gastronomico. Dopo le 17 le premiazioni. Lo scorso anno tra i 2014 si incontrarono SiBe bianco, Zola Predosa, Sasso Marconi, Faventia, Spm, SiBe Blu. Mentre nella categoria 2013 andò in scena una competizione a metà con Spal, Zola Predosa, Airone, Sasso Marconi, Siepelunga e Spm. A metà perché quel giorno fu caratterizzato da un diluvio importante e le partite del pomeriggio furono annullate, congelando la classifica del girone unico così come era allo stop.