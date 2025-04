Un traguardo per Generali . Centonovant’anni di storia. Un premio alla carriera

Generali di Bologna festeggia un doppio traguardo sotto le Due Torri: l’Agenzia Generali compie 190 anni di attività e celebra i 50 di carriera di Vincenzo Cirasola, storico agente e figura di riferimento nel mondo assicurativo. Nella cornice dell’Archiginnasio, ieri si è svolta una mattinata all’insegna dei valori e del modello imprenditoriale dell’Agenzia bolognese, guidata da Cirasola e dai soci Alessio, Gabriele e Giacomo Cirasola, Marco Fajer e Fabio Mattioli. Un appuntamento significativo che ha radunato un centinaio di invitati, tra cui importanti clienti dell’Agenzia: in sala famiglie, imprenditori, istituzioni, professionisti e top manager del gruppo. "Generali è un’istituzione per Bologna – afferma Vincenzo Cirasola -, dove siamo presenti con un team di 50 professionisti e servendo migliaia di clienti e aziende tra le più prestigiose della città". Tra queste, Ducati, Lamborghini, Hera, Zanichelli e Confcommercio Ascom, la Regione, Unibo e l’Aeroporto Marconi. "Con le Generali non sbagli mai, mi diceva mio padre – confessa l’agente –. In questi 50 anni ho imparato che il successo si misura nella fiducia che si costruisce. E guardiamo avanti: futuro appartiene a chi sa innovare senza dimenticare da dove viene".

Presenti il prefetto Enrico Ricci, il questore Antonio Sbordone, il comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato e il comandante provinciale della GdF Giovanni Parascandolo. In prima fila, il presidente di Generali, Andrea Sironi, che ha ricordato come Bologna rappresenti una delle colonne portanti del gruppo sin dal 1835. Per l’assessora Anna Lisa Boni, "Generali è un’entità importante: le assicurazioni nei momenti di crisi aiutano il territorio a prepararsi ed essere resiliente, creando sicurezza e stabilità economica".

C’era anche Marcella Panucci, in rappresentanza della ministra Anna Maria Bernini, che ha evidenziato il valore del legame tra impresa e formazione. Insomma, "un modello di impresa familiare evoluta che coniuga tradizione, innovazione e formazione", sostiene il presidente di Confcommercio Ascom, Enrico Postacchini. Il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, nel messaggio che ha inviato, si è congratulato con Cirasola, "che conosco da oltre 10 anni", ribadendo l’importanza degli agenti, fondamentali per l’eccellenza del gruppo. A fine lavori, è stata anche l’occasione per presentare l’ultimo libro di Cirasola, Leader si nasce o si diventa?

