Gianni

Gennasi

GLI EXTRA-COSTI

Di riffa o di raffa, linea rossa trionferà, ma che fatica e quanti soldi. Entro fine mese il Comune deve trovare altri 50 milioni. Il governo non allunga un euro, figurarsi, la giunta Lepore ostenta spalle larghe e pensa a un mutuo, i cittadini si spaccano in due fazioni. Un tram che si chiama Putiferio. STECCA RUSSA Divertente (o no?) la gaffe del dj al congresso della Cgil, quando alla proclamazione del nuovo segretario Bulgarelli dagli altoparlanti è sceso l’inno dell’Urss invece dell’Internazionale. Musica, malestro!

COMUNALE Come era facile prevedere, il trasloco forzato da largo Respighi alla zona Fiera (peraltro in ritardo sul cronoprogramma) sta costando caro. Il numero degli abbonamenti è diminuito del venti per cento, e qualche addetto ai lavori ha tirato un sospiro di sollievo perché temeva un crollo verticale. Silenzio in sala, si soffre.

SALABORSA Riaperto dopo due anni di stop-Covid il mercatino dell’usato ‘La seconda vita dei libri’, che si svolge ogni mercoledì. Oggi il tema conduttore sarà la storia dell’arte. Offerta libera a partire da tre euro (pregasi di non avere il braccio troppo corto). Sulla carta, una bazza. ALBERTO VACCHI Venerdì prossimo, nell’aula magna di Santa Lucia, il numero uno dell’Ima (già dottore in giurisprudenza) sarà insignito dall’Università della laurea ad honorem in ingegneria gestionale. Cugini diversi.

SOS CLINICHE Di fronte alle attuali difficoltà della sanità pubblica nel settore dell’emergenza, l’associazione dell’ospedalità privata si dichiara disponibile ad allestire e gestire un pronto soccorso nella nostra città. C’è già la fila.

COPPA ITALIA Incassati gli elogi e i tre punti a Udine, domani il Bologna sfida la Lazio all’Olimpico negli ottavi di finale (gara unica a eliminazione diretta). Non è indispensabile essere un’Aquila per affermare, senza spocchia, che giocando così si può fare.