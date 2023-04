Un trekking e una festa per il Pertini

Un trekking il mattino ed una festa che si prolunga fino a sera oggi a Zola per il trentennale dall’apertura del centro socioculturale Sandro Pertini. Parte alle 9,45 dalla sede di via Raibolini la passeggiata guidata tra i luoghi della memoria zolese ed in particolare quelli legati alla resistenza. Iscrizione su prenotazione con colazione e gramigna finale ai partecipanti. Nel pomeriggio nel grande parco giochi per bambini dalle 15,30 a cura dell’associazione Ricreamente. Sul piazzale l’esibizione di balli del gruppo Monteveglio country, poi il saggio degli allievi del corso di pianoforte, le arie di lirica col soprano Maria Ielli e per i più giovani il concerto di di Alessandro e Samanta Mentis. "Questo è un anno importante per il nostro Centro socioculturale: ricordiamo infatti i 30 anni di attività e di impegno in favore di tutta la comunità, inaugurato appunto il 25 Aprile 1993.Questo importante anniversario verrà celebrato lungo tutto l’anno con tanti eventi e iniziative e in questa settimana abbiamo promosso numerosi eventi e iniziative quali spettacoli teatrali e musicali dedicati alla memoria e alla libertà", dicono i promotori. Fra questi il mercatino solidale pro Emporio Il Sole a cura di Zolarancio attivo tutto il pomeriggio. Chiusura alle 18 con il ballo alla musica del duo Gentlemen.