Un trio che nasce per amicizia

Domani sera alle 20,30 l’auditorium Manzoni accoglierà un nuovo appuntamento della Stagione di Musica Insieme con un trio d’eccezione. Alessio Allegrini (corno), Marco Rizzi (violino) e Benedetto Lupo (pianoforte), ovvero tre solisti tra i più brillanti del panorama internazionale, uniranno le forze per costruire un programma ’a geometrie variabili’ sulle musiche di Brahms, Ligeti e Bartók. Una collaborazione che è raccontata dallo stesso Marco Rizzi (nella foto): "Conosco Alessio Allegrini e Benedetto Lupo sin da quando eravamo giovani, spesso ci si incontrava e si suonava insieme… Provo una grande ammirazione per i miei colleghi: oltre ad essere due eccezionali solisti, trovo che siano anche musicisti estremamente sinceri. Per fare questo tipo di musica infatti è importante portare una sorta di sincerità sul palcoscenico".

Prima del concerto, domani mattina alle 10,30 sempre al Manzoni, Alessio Allegrini, Marco Rizzi e Benedetto Lupo saranno inoltre protagonisti del terzo appuntamento di ’Che Musica, ragazzi!’, il ciclo di incontri gratuiti organizzati da Musica Insieme e dedicati agli alunni delle scuole elementari e medie.