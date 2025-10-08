Un trionfo di bellezza nei luoghi nascosti

Potrete ammirare affreschi nascosti, statue conservate in palazzi solitamente inaccessibili o percorrere itinerari naturalistici unici. Sarà tutto possibile sabato e domenica durante le Giornate Fai d’Autunno, che nell’edizione primaverile hanno raccolto 12mila visite tra Bologna e Città metropolitana. Questo weekend sono undici le aperture straordinarie - quattro in centro e sette in provincia -, per le quali sono previste visite gratuite e senza prenotazione, sotto la guida dei volontari Fai.

Via Galliera ne racchiude due: lo splendido Palazzo Merendoni (al civico 26) e Palazzo Savioli (al 40). Durante la visita al primo, si potranno osservare le grandi decorazioni volute dai conti che acquistarono il palazzo nel Settecento, restaurate nel 2018 da Coldiretti Emilia Romagna che ancora oggi ha la propria sede nell’edificio. "Quando ci siamo trasferiti, abbiamo scelto di portare l’agricoltura nel cuore del centro storico – sottolinea il direttore regionale di Coldiretti, Marco Allaria Olivieri –. Una decisione che risponde alla chiara volontà di valorizzare e proteggere sia il patrimonio artistico sia quello ambientale". L’interno presenta il tipico scalone bolognese, arricchito da statue di Domenico Piò e da un dipinto di Gaetano Gandolfi. La visita a Palazzo Merendoni comprenderà anche il piccolo appartamento in cui ha soggiornato per un breve periodo Lord Byron, che passò per Bologna prima di trasferirsi a Ravenna. Previste visite in francese, russo e albanese organizzate dal Fai Ponte tra Culture (orari di apertura: dalle 10 alle 18).

Anche nelle sale di Palazzo Savioli – il cui proprietario fu il poeta Ludovico Vittorio Savioli – ha vissuto Lord Byron con la sua amata Teresa Guiccioli (ingresso riservato ai soli iscritti Fai, con possibilità di iscriversi al momento della visita). In piazza Cavour troviamo il palazzo che ospita la Banca d’Italia. Voluto e costruito come importante sede istituzionale, è stato oggetto di importanti lavori di ricerca e restauro specialmente per quanto riguarda il portico decorato dall’artista Gaetano Lodi. Solo domenica sarà possibile visitare gli spazi di Villa Guastavillani e del Nuovo Campus Bologna Business School (via degli Scalini 18). Si potrà guardare il paesaggio dei primi colli bolognesi, in un dialogo innovativo tra una villa dell’aristocrazia bolognese e gli spazi del campus progettato da Mario Cucinella.

Tantissime sono le aperture che coinvolgono il territorio della Città metropolitana: il Palazzo Comunale di Budrio, ex dimora gentilizia e convento; l’oasi di biodiversità il Quadrone a Medicina; il borgo di Portonovo. A Castel Maggiore, il gruppo Fai Pieve di Cento si occupa dell’apertura del Reggimento Genio Ferrovieri. A Imola, si potrà visitare la Cooperativa Ceramica d’Imola, la scuola dell’infanzia e giardino Principe di Napoli. E, infine, l’apertura proposta dal Gruppo Fai Appennino della Casa-studio di Giorgio Morandi a Grizzana Morandi.