Un trofeo per entrare in Europa. La spinta della città al Bologna

L’urlo del Dall’Ara risuona ancora nelle orecchie dei tifosi, a diversi giorni di distanza. Il gran gol di Orso che ha permesso al Bologna di vincere il big match con l’Inter – un tempo si sarebbe detto ‘eurogol’ – è stata la ciliegina finale di una partita condotta con autorevolezza dagli uomini di Italiano, espulso dall’arbitro dopo una protesta. Non che ce ne fosse bisogno, ma la vittoria con i campioni d’Italia ha dato ulteriore benzina ai sogni rossoblù, che restano nel gruppo di testa della classifica. Mancano cinque sfide, e l’Europa e la Champions sono ancora possibili, anche se per bissare l’approdo dell’anno scorso alla massima competizione continentale bisognerà arrivare almeno quarti.

Intanto, in città e provincia sono centinaia le vetrine che si colorano di rossoblù. Un sostegno continuo e molteplice, dato dall’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bologna Calcio, Emil Banca e il Resto del Carlino.

Ecco, ad esempio, la Pubbliplastik di via Gesso 159 di Zola Predosa, che ha deciso di applicare alla vetrina i sette campionati vinti nella storia dai rossoblù. Dal primo, risalente al 1925, il famoso ‘Scudetto delle pistole’, segnato dalla controversia con il Genoa (la finalissima fu, però, con l’Alba Roma), all’ultimo, del 1964 conseguito contro l’Inter all’Olimpico, e che generò L’urlo della città raccontato così sul Carlino da Luca Goldoni: "Ad un tratto – scrive – accadde qualcosa di indescrivibile. Un urlo disumano, che non si era mai udito perché siamo abituati ai boati degli stadi, non a quello di una città. Non era il Bologna che aveva fatto goal, era una vicenda che cominciava a chiudersi come doveva (...). Era giusto che ci fossero giorni anche per queste bandiere, queste lacrime, queste candide emozioni. Scesi dall’auto e abbracciai un signore".

Scelta diversa per il B&B La Terrazza sul Reno di Casalecchio di Reno, con i titolari che si sono vestiti di rossoblù – con maglia e tuta in tinta -, pronti ad accogliere i tanti turisti desiderosi di un soggiorno tranquillo a Bologna e dintorni. Insomma, ‘Fino alla fine, Forza Bologna!’ prosegue a gonfie vele, certa di spingere i rossoblù nella volata finale per raggiungere i traguardi più prestigiosi.