Un tuffo negli ’Swinging 60s’: "Quei talenti usciti dalle Art School"

Un giro per King’s Road, Kensington, Carnaby Street. È quello che ancora molti tour propongono, per far vivere ai turisti il sogno della Swinging London. Ed ecco che, sfogliando le 342 pagine di Swinging 60s di Franco Dassisti e Michelangelo Iossa (edizione Hoepli), la sensazione questa, grazie a surfate tra musica, moda, cinema, riti, curiosità simboliche (la nascita dell’ombrello trasparente, il Montgomery no gender, le creeper e la Union Jack, per citarne alcune) e politica. Perché quei favolosi anni Sessanta inglesi molta della loro fortuna la devono anche al clima sociale che si respirava, frutto di scelte politiche avanguardistiche. Un’aria "ispirante" che è arrivata anche in Italia, come racconta in una delle tre prefazioni Roby Facchinetti (le altre sono di Paul Smith e Shel Shapiro) e come racconterà Dodi Battaglia che interverrà alla presentazione con gli autori, oggi alle 18 alla Feltrinelli di piazza Ravegnana.

Iossa, perché un libro sui favolosi anni Sessanta oggi?

"Perché si tratta di un’epoca che è rimasta agganciata sempre a dei cliché, dalla Mini Cooper alla minigonna, dai Beatles a James Bond: cliché fantastici, certo, ma ci sono altri piani da esplorare. Come disse Paul McCartney, “quando io ripenso agli anni Sessanta non penso a un’epoca del passato ma a qualcosa che forse devo ancora comprendere“".

A questo proposito c’è un capitolo, quello curato dal compianto Matteo Guarnaccia, che svela un fatto fondamentale di questi favolosi anni in cui parevano esser nati tutti artisti, nonostante venissero da ambienti working class: la presenza delle Art School.

"Per parlare delle Art School bisogna partire da due fatti normativi all’interno della monarchia inglese. Dopo la Seconda Guerra in Inghilterra c’erano centinaia di migliaia di orfani e di vedove, un problema sociale da risolvere velocemente. In più il Regno Unito si configurava come una terra libera, perché, in particolare Londra, era stata l’unica a opporsi al nazismo e non fu un caso che poi, nel 1948, le olimpiadi vengano portate lì, come segnale di pacificazione mondiale. Ecco vengono attivate le Art School, viste come dei grandi parcheggi dove mettere i ragazzi che altrimenti erano allo sbando: invece le scuole diventano protagoniste di una svolta e la nazione si trova con un esercito di ragazzi che liberavano la loro creatività. Parallelamente viene eliminato il servizio di leva obbligatorio".

Chi veniva dalle Art School?

"David Gilmour e Roger Waters dei Pink Floyd, Eric Clapton, Peete Townshend degli Who, Keith Richards degli Stones, John Lennon che poi scriverà la canzone Working Class Hero, anche se dei quattro Beatles era quello messo meglio, forse più middle class. Anche Paul Smith frequentò l’istituto d’arte di Nottingham".

Dassisti, lei si è occupato del cinema nei Swinging 60s: Blow Up di Antonioni è ancora il film simbolo?

"Sì, è proprio così, perché nelle tematiche e nei personaggi che coinvolge, non solo del cinema, mette insieme le colonne portanti del concetto stesso di Swingng London: c’è un fotografo che fotografa le vere modelle del tempo, va in giro per i club dove incontra le band, inquadra lo stile optical, ci mostra il fermento che accade col suo campionario umano".