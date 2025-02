Un tuffo nell’animazione tra protagonisti e corti

Che cosa definisce ’un maestro’? E la sua cifra stilistica, la sua arte, come si distinguono per rendersi sempre riconoscibili? Il tema è al centro della serata di domani, dalle 19 al Gallery16 di via Nazario Sauro, organizzata da 24Frame Future Film Festival che, come ogni anno, propone un contenuto esclusivo per le giornate dell’arte in città, legando il mondo dell’animazione con quello dell’arte contemporanea.

Questa volta a porsi la domanda, cuore della creatività, è Marino Guarnieri, regista con una nutrita carriera alle spalle e tra i co-autori del pluripremiato film d’animazione ’La Gatta Cenerentola’ che presenta il suo libro ’Chiedi al Maestro. Confronti d’autore sull’animazione’ (ed Tunué). Il volume esplora la carriera del regista e animatore che si interroga sul significato del suo lavoro in relazione ai grandi maestri dell’animazione. Attraverso una serie di dialoghi con ’mostri sacri’ come Bruno Bozzetto, Bill Plympton e Michel Ocelot, e molti altri, Guarnieri cerca di scoprire come mantenere viva la passione e l’autenticità nel proprio lavoro creativo.

I nomi in questo caso parlano da soli. Bozzetto realizzava cortometraggi tutti italiani quando l’animazione era patrimonio esclusivo degli Usa, mentre Plympton mantiene il controllo integrale delle sue opere e Ocelot (’Kirikù e la strega Karabà’) continua con ostinazione a produrre film d’animazione che sembrano sempre molto lontani dai gusti del grande pubblico. salvo poi avere un impatto sempre notevole sul mercato. Insomma, questi maestri sono degli ’irregolari’ rispetto alle logiche correnti e proprio per questo il libro di Guarnieri riesce a unire auto-analisi, racconto e approfondimento tecnico. Non manca nemmeno un glossario per i non addetti ai lavori e naturalmente i disegni realizzati dall’autore. Di fatto, il volume è un’immersione nella magia dell’animazione, in compagnia dei protagonisti di questo straordinario linguaggio visivo.

Ma poiché la serata è organizzata da 24Frame Future Film Festival, l’occasione è troppo appetitosa per limitarsi ad un incontro, sia pure con un protagonista come Marino Guarnieri (non perdetevi il firmacopie...). Così, via alla maratona per cinefili con la proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi dal 24Frame Future Film Fest 2024, che offriranno al pubblico una panoramica sul cinema d’animazione contemporaneo e sulle nuove tendenze in arrivo. Tendenze e indirizzi che poi saranno approfonditi nell’edizione 2025 del Festival, in programma dal 9 al 13 aprile prossimi.

A concludere la serata il Dj set ’A Shot in the Dark’ a cura di Davide Testoni aka Devil DJ, che porterà il pubblico in un viaggio musicale tra suoni inediti e distopici.

La serata è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.