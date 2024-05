Un tuffo nell’anno 1376. La Festa del Medioevo

Un tuffo indietro nella storia per immergersi nelle lotte e nella vita quotidiana del Medioevo da oggi a domenica a Monteveglio, dove tra il centro storico e il castello vanno in scena le Feste da Medioevo Abbazia 1092, con un focus speciale sull’anno ‘domini 1376’ che vide il condottiero inglese John Hawkwood al comando di una compagnia mercenaria incaricata dal papa Gregorio XI di riportare Bologna e Monteveglio all’obbedienza. Ma il borgo era pronto a difendersi fino all’ultimo e da domani lo si potrà osservare da vicino grazie ai 280 figuranti che dalle 14,30 nell’area del parco Arcobaleno animeranno la scena degli accampamenti con attività di tiro con l’arco, giochi medievali e tornei a fianco dell’area degli antichi mestieri popolata da fabbri, falegnami, maniscalchi, erboristi, impagliatori, cerusici e suonatori. Stasera (su prenotazione) si inizia con la cena medievale accompagnata dallo spettacolo dal vivo con Vassago e il gobbo di Cicignano.

"Oltre a banchi di mercato di epoca diversa e di altrettanti accampamenti di armati diversi tra loro, sia sabato che domenica proporremo spettacoli ludici fissi ed itineranti, sia al castello che nel cortili di San Teodoro – racconta il presidente della Pro loco Giorgio Degli Esposti – I nostri volontari sono poi all’opera negli stand gastronomici sempre in funzione. È il nostro modo di valorizzare e riscoprire la nostra storia e soprattutto il nostro territorio che contribuiamo anche a tutelare e restaurare. Con i proventi lo scorso anno abbiamo aiutato la Protezione civile di Valsamoggia ad acquistare impianti di pompaggio, che si sono purtroppo dimostrati necessari anche con l’ultimo nubifragio. Poi è in corso il restauro della torre di Oliveto e il nostro sostegno non può mancare...".

Da segnalare sempre domani, alle 17,30, al centro parco San Teodoro, la conferenza ‘Storie da Medioevo’ dedicata all’archeologia medievale in Valsamoggia, con interventi di Mattia Francesco Antonio Cantatore e Matteo Tirtei.

g. m.