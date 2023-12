Un vademecum per prevenire truffe e raggiri

L’amministrazione comunale di Anzola sta mandando a casa dei cittadini un opuscolo per prevenire truffe e raggiri. L’opuscolo, dal titolo ‘Consapevolmente’ stampato in settemila copie, allegato al periodico di informazione del Comune, è stato ideato dai carabinieri della stazione di Anzola. Nella pubblicazione, che conta quattro pagine, sono riportati in maniera semplice e schematica i consigli per prevenire malintenzionati, al mercato, allo sportello bancomat o quando si è a fare la spesa e le truffe più diffuse: falsi avvocati e carabinieri; falsi rappresentanti di enti pubblici e privati; falsi incidenti stradali dello specchietto retrovisore. La distribuzione dell’opuscolo segue l’incontro sul tema, promosso dai carabinieri e dalla polizia locale di Anzola in collaborazione con il Comune, che si è tenuto di recentemente nel centro sociale Cà Rossa e che aveva visto la partecipazione di un centinaio di persone. Al tavolo dei relatori erano presenti il sindaco Giampiero Veronesi, il comandante della stazione carabinieri, luogotenente Luca Ghirelli, il vice sindaco Giulia Marchesini e il comandante della polizia locale, Silvia Fiorini.