Un veglione di musica e risate con Gianni Fantoni e Franz Campi

Festa di capodanno di musica ed allegria quello in programma per San Silvestro al teatro Laura Betti di Casalecchio, dove il 31 dicembre dalle 22 va in scena ‘E intanto tu ridi!’ con Gianni Fantoni e Franz Campi. Con loro sul palco di Piazza del Popolo Barbara Giorgi (voce), Ernesto Geldes Illino (batteria), Luca Cantelli (contrabbasso), Claudio Malaguti (chitarra), Alessandro Zacheo (fisarmonica) e Jacopo Salieri (al pianoforte). Uno spettacolo inserito nella stagione multidisciplinare a cura di Ater Fondazione.

Un recital musicale guidato dal musicista, compositore e cantante Franz Campi con la sua band di sette elementi capitanata dalla soubrette e cantante Barbara Giorgi, pieno di canzoni, riflessioni e ironia. La comicità e le risate le aggiunge con i suoi monologhi il formidabile Gianni Fantoni che per l’occasione si prende un momento di pausa dal grande tour teatrale intitolato "Fantozzi: una tragedia" dedicato al personaggio inventato da Paolo Villaggio. Il repertorio musicale è quello di Campi e riassume il meglio della sua produzione, di oltre 30 anni di attività, riassunta in tre diversi album.

"Facciamo parte di quelli che credono che una canzone e una risata siano una delle migliori medicine al mondo. Charlie Chaplin ripeteva sempre: ‘Non smettere mai di sorridere, perché un giorno senza sorriso è un giorno perso’. E lo diceva quando era in mezzo ad una strada e pieno di guai, prima di iniziare la sua strabiliante carriera artistica. Si, l’ironia, l’allegria e il sorriso sono la migliore arma per difenderci", dichiarano i due artisti. Dopo lo spettacolo segue il rituale brindisi di mezzanotte in Piazza del Popolo offerto dal teatro Laura Betti in collaborazione con Comune di Casalecchio, Associazione Welove e Avis, con l’accompagnamento musicale di Franz Campi.

Poche ore dopo, alle 10,45 del primo gennaio nella cittadina sul Reno, con ritrovo nel giardino Vittime del Covid-19 di via Garibaldi, prende il via la passeggiata degli auguri dedicata agli 80 anni di Resistenza a cura del gruppo di Casalecchio nel cuore che farà sosta nel giardino giardino "Carlo Venturi "Ming"" dove condividere un brano o un ricordo a tema.

g.m.