Un ventenne. Denunciato un 17enne

Sorpresi in flagrante mentre rubavano tubi di rame dall’ex Cierrebi di via Marzabotto. Due giovani slavi, di 20 e 17 anni, sono stati bloccati l’altra sera, intorno alle 18,30, dai poliziotti del Santa Viola, mentre, con un’ascia, tagliavano i tubi per poterli riporre in un trolley, risultato rubato una settimana fa. A dare l’allarme è stato un responsabile del Cierrebi. Il maggiorenne è stato arrestato e, in direttissima, è stato disposto l’obbligo di dimora con domiciliari notturni; il minore è stato denunciato e affidato alla comunità da cui si era allontanato.