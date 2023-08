Un viaggio guidato tra le stelle cadenti

A caccia di stelle cadenti. Il museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto propone una osservazione delle meteore o stelle cadenti di San Lorenzo o Perseidi dal prato antistante l’Osservatorio astronomico di Persiceto, oggi e domani alle 21,30. L’iniziativa si deve al Gruppo astrofili persicetani che condurranno le serate. L’attività consiste nella descrizione del cielo stellato come fosse la cupola di un planetario; nell’osservazione al telescopio di oggetti celesti e di Saturno e nelle visite guidate alla sezione museale. Con un particolare dispositivo che trasforma un segnale elettrico in segnale acustico si possono poi sentire le interazione di diverse meteore nella stratosfera (radiometeore). Insomma, se non si riescono a scorgere le stelle cadenti almeno si può sentire la loro ‘voce’. Gli astrofili suggeriscono di portarsi un panno per sdraiarsi sul prato e lo spray antizanzare.

"In queste settimane – spiega l’astrofisico Romano Serra, cofondatore dell’Osservatorio - la Terra si trova nei pressi dell’orbita della cometa Swift -Tuttle, oggetto cosmico con periodo di rivoluzione attorno al Sole di 133 anni. E questo fa sì che vi sia una interazione tra la polvere della cometa, presente nella sua orbita (un tempo parte della coda della cometa), e la Terra stessa. Il nostro pianeta infatti con la sua forza gravitazionale attira quel materiale cosmico incrementando quindi il numero delle stelle cadenti o meteore cioè le famose ‘meteore cosmiche di San Lorenzo’". Le serate propizie per osservare il fenomeno cosmico sono quelle di oggi e di domani.

"Per un effetto prospettico, dovuto al moto della Terra - prosegue Serra -, le meteore diventano come uno sciame che sembrerà irradiarsi da una zona centrale nella costellazione di Perseo; questo farà sì che le meteore si potranno osservare in direzione nord, nordest, verso sud sudovest". E l’esperto aggiunge: "In queste settimane poi in cielo si può osservare la Via Lattea cioè il braccio di spirale della nostra galassia che contiene il Sole; quindi si potranno osservare usando un binocolo diversi oggetti celesti del cielo profondo".

Pier Luigi Trombetta