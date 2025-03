Un viaggio musicale nel mistero con Cacciapaglia

Dopo il successo del suo ultimo album ’Invisible Rainbows’ (2023) e una serie di esibizioni in tutto il mondo, domani sera (ore 21) il pianista e compositore milanese Roberto Cacciapaglia sarà in concerto al Teatro Duse con il suo nuovo ’Time to Be Tour’. Celebre per la sua capacità di fondere musica classica, avanguardia e contemporaneità, Cacciapaglia offrirà al pubblico un’esperienza emozionale e spirituale oltre le barriere dei generi musicali tradizionali. Un tour, questo, in cui l’artista invita il pubblico a vivere un viaggio unico, un momento di introspezione collettiva in cui il suono diventa un mezzo per entrare in contatto con il mistero.