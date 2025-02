Un viaggio nel tempo attraversando le porte di ieri

Le porte, che si aprono e chiudono, che separano e creano varchi. Ispirato dal programma speciale di Art City che quest’anno è dedicato alle porte della città, accessi non solo fisici ma anche simbolici, anche Freak Andò, antiquario e collezionista propone una mostra sulle ’porte di casa’, per un viaggio nel tempo a partire dal lontano Medioevo, fino ad oggi. Nel chiostro di via delle Moline, le porte di Freak Andò invitano quindi a oltrepassare lo spazio fisico per viaggiare ’dietro’ e scoprire cosa si nasconde oltre qualcosa che separa, un ambiente da un altro, un tempo da un altro.

Si inaugura oggi alle 18 e poi la mostra ’A travèrso le porte’ rimarrà visibile fino al 19 aprile, dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 19,30. Anche il chiostro di Freak Andò, inserito nel programma Art City, sabato 8 febbraio, in occasione di Art City White Night, prolungherà l’apertura fino alle 24.

Con un solo colpo d’occhio, si potranno scoprie i mutamenti stilistici, culturali, tecnologici e di gusto nei secoli: partendo dalle porte dei palazzi medievali e senatorii, attraversando l’epoca dei vari Luigi (XIII, XIV, XV, XVI), passando dal Liberty al Deco fino agli Anni ’50. Di legni pregiati o dipinte, o rustiche di legno povero, con ancora le tracce delle stratificazioni e degli interventi subiti nel tempo, leporte si mostreranno al pubblico in attesa di ritrovare, magari dopo un restauro o anche solo un lieve ritocco, una seconda vita nelle case di oggi. E poi, si sa, le porte sono anche molto altro, sono quelle quinte che separano il dentro dal fuori degli spazi del cuore: la casa, la camera, lo studio. Diaframmi mobili che proteggono, ostacolano, separano, ma che anche ti proiettano in un fuori di sorpresa, di sfida o di scoperta.