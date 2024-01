Un viaggio tra i banchetti di ieri e di oggi

Barberini Mengoli

Di cibo, di pranzi e cene ne parliamo ormai da giorni con grande sfinimento. Però siamo fortunati di vivere ai nostri tempi, perché i banchetti festivi nel Medioevo erano ben più luculiani e fastosi. Non riferiamoci poi a quelli che si tenevano nei vari palazzi nobili bolognesi con cuochi famosi. Le cronache ricordano il convito che si tenne il 29 gennaio 1487 per le nozze di Annibale II, figlio di Giovanni Bentivoglio, Signore di Bologna, con Lucrezia D’Este, figlia del duca di Ferrara Ercole I. Ventotto furono le portate, per una durata di 7 ore: pavoni, tortore, lepri, pure un capriolo ed uno struzzo per sbalordire gli invitati di eccezione; si bevvero anche 600 ettolitri di vini prelibati. Tra i presenti vi erano Lorenzo il Magnifico e Giovanni Galeazzo Sforza, Signore di Milano. Le occasioni per imbandire queste abbuffate erano frequenti: per esempio, quelle di fine gonfalonierato, evento inaugurato nel 1540 dal conte Ulisse Gozzadini. La tavola diventava espressione di potere. La cucina, formata da uno stuolo di cuochi, pasticcieri e coppieri non realizzava solo il cibo, ma si occupava anche della sua presentazione in modo fantasioso e sfarzoso. Tra i cuochi più celebri del momento vi era il bolognese Bartolomeo Scappi, che realizzò il banchetto in onore di Carlo V. Il 3 settembre 1717, in occasione dell’insediamento del nuovo gonfalonierato, il pranzo si aprì con un antipasto di mortadella, fichi, melone e tondini di sapor verde, a cui seguì una minestra d’orzo tedesco legata con uova. Le pietanze distribuite su 4 piatti comprendevano: mammella di mucca con salsa e animella di vitello lessate, contorno di verdure con insalata e fiori, pasticci brodosi e piccioni assortiti. Come post pasto furono serviti finocchi, sedani, uva, pere, prugne, mandorle e formaggio grana. Questi ultimi, in particolare, il grana, costituivano il sigillo di ogni imbandigione quotidiana, come anche minestre di lattuga brodettata, tortellini, nonché fegato, cervella, piccioni, fricassea di pollo, fritturina di pesce del Savena.