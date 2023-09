Un weekend a tutto sport dedicato alle mountain bike

Un weekend ‘a tutto sport’ il prossimo all’Alpe di Monghidoro con dieci piste Gravity, due anelli Cross Country, di cui uno accessibile, bike test, musica, buon cibo e birre artigianali. Sono questi gli ingredienti principali dell’Alpe 4 Free, l’evento annuale dedicato alle attività outdoor e in particolare alla mountain bike. Il Rifugio Fantorno sarà il centro dell’evento di domenica che vedrà la collaborazione di Ferretti Bike Shop. Sarà possibile infatti testare gratuitamente le e-bike di Fbs su strade e sentieri nei dintorni di Monghidoro o noleggiarne una per partecipare alle escursioni sui sentieri della Bologna Montana Bike Area (più conosciuta come Bomba).

Le guide di Bomba condurranno infatti su un circuito accessibile a tutti - compresi principianti, tandem e hand bike - realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sport Silvia Parente e che partendo dal Rifugio Fantorno attraversa boschetti e ampi prati fino ad arrivare a costeggiare il magnifico Lago di Castel dell’Alpinel vicino Comune di San Benedetto Val di Sambro. Al termine delle attività sportive ed escursionistiche ad attendere i partecipanti il Rifugio Fantorno con un menù speciale per la giornata e la festa continuerà fino a sera con l’aperitivo.

"La Bologna Montana Bike Area sta diventando uno dei più grandi comprensori di mountain bike d’Italia, raddoppiando in alcune fasi i numeri di presenze rispetto agli anni precedenti; ciò è senz’altro legato al grande sviluppo del cicloturismo e alla forte attrattività dell’Appennino che sta diventando sempre più un luogo di innovazione sociale, sportiva e turistica - dichiara Barbara Panzacchi consigliere delegato al Turismo della Città Metropolitana e sindaca di Monghidoro -. Il cicloturismo rappresenta senza dubbio uno dei cardini di valorizzazione del nostro territorio metropolitano ed esprimo grande compiacimento per il grande lavoro sinergico che stiamo portando avanti nella bike area insieme agli enti locali, ai moltissimi volontari e alle realtà private che stanno sviluppando servizi in grado di rendere sempre più attrattivo e accogliente questo comprensorio".

Zoe Pederzini