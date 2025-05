Un weekend gustoso e conviviale con Affettasi

Affettasi, l’atteso appuntamento dell’arte salumiera e cultura gastronomica del territorio, si ripresenta dal 23 al 25 maggio all’Accademia dei Notturni a Bagnarola di Budrio, in via Armiggia 42. Ideato dal noto imprenditore bolognese Giovanni Tamburini, l’evento è organizzato da Pro Loco Budrio in collaborazione con Confesercenti Bologna e con il patrocinio della Regione e del Comune di Budrio. Tre giorni di mostra-mercato, incontri, musica, convegni, degustazioni e convivialità per celebrare la tradizione bolognese e raccontare l’evoluzione dei prodotti tipici e dei mestieri del gusto. La manifestazione si apre venerdì 23 maggio alle 16 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura della mostra-mercato. In serata, cena nel salone nobile dell’Accademia dei Notturni con gli Apostoli della Tagliatella di Bologna. Sabato 24 maggio, dalle 10, apertura degli stand e alle 10.30 del convegno ‘Bologna, l’ombelico del gusto’. La giornata proseguirà con laboratori di produzione e degustazione del cicciolo bolognese, pranzi e cene a base di cucina tipica e tagliere bolognese DE.CO., ed esibizioni musicali del cantautore Fausto Carpani e del Gruppo Emiliano. Domenica 25 maggio, dalle 10, apertura degli stand e, alle 10.30, del talk show ‘Bologna è davvero l’ombelico del gusto?’ con voci autorevoli come il giornalista Mauro Bassini, Max Poggi, Caterina Comino, Duccio Caccioni e Gianni Cesari, in un confronto ricco di spunti e riflessioni.

Non mancheranno dimostrazioni dal vivo, laboratori di produzione e degustazione del cicciolo bolognese. Alle 16 concerto dei giovani ocarinisti budriesi, che sarà seguito da ‘Il salame rosa saluta’ a cura dell’Associazione Mutua Salsamentari 1876: il racconto di un nobile insaccato bolognese, riscoperto e valorizzato attraverso gesti antichi e storie di bottega. Tutte le serate si concluderanno con cene a base di cucina tipica locale nel ristorante dell’Accademia dei Notturni e animazione musicale.

z. p.