Una app per dimezzare gli sprechi "Buttiamo troppo cibo buono"

Sprechi dimezzati entro il 2030, questo è l’obbiettivo di SprecoZero, il progetto del Comune di Bologna e di molti altri capoluoghi in tutto il Paese per un mondo più sostenibile. Il modo in cui gli enti locali intendono raggiungere questa meta è attraverso lo Sprecometro, un applicazione ideata e sviluppata dall’osservatorio Waster Watcher International che guida gli utenti a un’alimentazione sostenibile che riduca ai minimi che i cibi buoni finiscano nel rusco.

La app – ideata dall’agro economista dell’Università di Bologna Andrea Segrè – indirizzerà le scelte individuali in merito all’uso sostenibile delle risorse naturali, alla riduzione e prevenzione dello spreco alimentare e all’adozione di diete sane.

Al primo accesso ci sarà da compilare un breve sondaggio che, in base ai risultati, categorizza l’utente in quattro gruppi : Sprecone, Disattento, Attento e Parsimonioso.

L’app inoltre misura i consumi in euro, peso e impronta ecologica che verranno tradotti in grafici nel dashboard. Seguendo le indicazioni della app e facendo gli ‘esercizi’ si vinceranno delle medaglie nell’app e, per le persone al top delle classifiche, si vincerà un premio in natura: la possibilità di indicare una o più enti caricativi ai quali verranno donati prodotti alimentari vari.

Secondo i dati più recenti dell’osservatorio (5 febbraio 2023) si stima uno spreco pro capite di oltre 520 grammi a settimana di cibo (ovvero 75 al giorno, 27 chili annui) e lo sperpero ogni 365 giorni di 6,48 miliardi di euro. Si può scaricare la app Sprecometro gratis nell’app store e google play.

Nicola Maria Servillo