Una badante full time per una signora anziana

Nel Comune di Ad Alto Reno Terme, nella zona centrale di Ponte della Venturina, si cerca un o una badante con convivenza, per una signora anziana allettata, non in grado di muoversi da sola.

Il candidato dovrà occuparsi della cura e dell’igiene personale della signora, della preparazione e somministrazione dei pasti, così come quella dei farmaci.

Dovrà occuparsi anche della movimentazione con uso del sollevatore e della carrozzina.

È gradita un’esperienza anche minima nella mansione ed è richiesta una buona conoscenza dell’italiano.

Contratto a tempo determinato con possibilità di rinnovo, full time, 24 ore su 24, con giorno di riposo da concordare.