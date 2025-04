Una band d’eccezione per la Johns Hopkins

Il jazz e ’La dolce vita’: tra le iperboli che si sprecano intorno al successo dell’opera cinematografica, capolavoro di Fellini, spicca quella di un brand che assume il titolo come evocativo di un’epoca che ben si sposa con le sonorità ambrate. Una liaison forte che stasera (ore 22) al Bravo Caffè declina Valentina Mattarozzi, eclettica songwriter jazz, blues e pop rock sfogliando il recente progetto La Dolce Vita Jazz Quartet. L’accompagnano Max Tagliata al piano, Max Turone al contrabbasso e Umberto Genovese alla batteria.

Per sabato il locale di via Mascarella ospita la Fuzz Band ’For 70 Years of Johns Hopkins University’. Gloria in dosi copiose sui leggii per quella che dal 1955 divenne la costola europea della Johns Hopkins University, con un gruppo di quattro stupefacenti personaggi: Alan Kuperman (voce e chitarra), professore alla LBJ School of Public Affairs di Austin nel Texas, Michael J. Plummer (batteria e cori), ex rettore della JHU di Bologna, Steven Williams (basso e cori), medico, e il ’nostro’ Michael Brusha, sassofonista italo-americano apprezzato sulla scena jazz bolognese. In scaletta i successi del rock’n’roll.

In Cantina Bentivoglio stasera (ore 22) il Carlo Maver Quartet invita a brindare con ’La musica del porto’. Autentico laboratorio musicale pensato dal fantasioso bandoneonista bolognese alle prese con un bouquet di composizioni originali intrise di influenze tanguere, mediterranee e africane, senza escludere rilevanti momenti improvvisativi, singoli e collettivi. Alla ricerca di un suono comune per cui ci vuole talento e altruismo. Sul palco con il leader (composizione, flauto e bandoneon), Joe Pisto (chitarra e voce), Andrea Taravelli (basso elettrico) e Roberto Rossi (batteria e percussioni).

Venerdì al Camera Jazz & Music Club i riflettori si accendono sull’ Erj Orchestra che spiega la ’Music of change’. Di primo piano i dodici interpreti, otto fiati tra sax (primattore il padrone di casa Piero Odorici) e tromboni, più pianoforte, basso, chitarra e batteria. Suggestioni coordinate dalla bacchetta di Roberto Rossi.

Gian Aldo Traversi