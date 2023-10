Una battaglia di tutto il territorio

Siamo alla vigilia di un incontro importante per la Magneti Marelli. Dopodomani, infatti, a Roma si aprirà il tavolo di crisi con le istituzioni, locali e nazionale, i sindacati e l’azienda. Per il governo sarà presente il ministro del Mimit, Adolfo Urso: un segnale di attenzione alla vertenza che arriva da palazzo Chigi. Un segnale che, speriamo, sia di buon auspicio per i 230 lavoratori dello stabilimento di Crevalcore che rischiano il licenziamento: una battaglia da combattere – uniti – fino in fondo, perché la posta in gioco è davvero troppo alta per il territorio bolognese ed emiliano.