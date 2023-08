"Una battaglia per la Sanità Pubblica a Bologna: Stefano Bonaccini"

"Quella per la sanità pubblica è una battaglia che riguarda tutti, per questo auspichiamo che il progetto di legge venga approvato a larga maggioranza dall’Assemblea legislativa regionale entro settembre". Così, in un passaggio di un post sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (foto), commenta l’approvazione in giunta regionale di un progetto di legge alle Camere per garantire risorse stabili e adeguate al Sistema sanitario nazionale. "Solo invertendo la rotta rispetto all’attuale sottofinanziamento – conclude il governatore emiliano-romagnolo – si riuscirà a dare risposta ai nuovi bisogni di salute e a rafforzare la sanità pubblica e universalistica. Facciamone un impegno comune, il più condiviso e largo possibile".