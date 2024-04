Una bellezza muta piena di farfalle

Allo stand della Old Lion, casa editrice che contiene alla Fiera del libro tutte editrici ucraine con le relative pubblicazioni, e che nel 2023 ha vinto il BOP come migliore publisher europeo per ragazzi, c’è un libro intenso, che parla della guerra con la forza delle illustrazioni. È stato pubblicato in Ucraina nel 2022, poi i diritti l’anno scorso sono stati acquisiti da cinque Paesi – non dall’Italia però –: ma la sua bellezza ‘senza parole’, perché nel libro non ci sono testi, è diventata un concept di comunicazione. La casa editre infatti dalle illustrazioni ha realizzato delle vere e proprie cartoline che parlano del conflitto, raccontando in modo nuovo dati e numeri che forse ovunque sono diventati ormai troppo routine. ’The Yellow Butterfly’ di Oleksandr Shatokhin (che si può comunque acquistare online su diversi siti italiani) rappresenta la guerra vista attraverso gli occhi di una giovane ragazza che trova speranza nel simbolismo delle farfalle gialle sullo sfondo di un cielo azzurro puro. Le cartoline (che sul retro,, accanto alle frasi hanno un qr code utilizzabile per donazionie) ci informano che "536 bambini sono stati uccisi nella guerra della Russia contro l’Ucraina, più di 1.265 sono stati feriti a vari livelli e 19.546 sono stati trasferiti illegalmente dall’Ucraina alla Russia". E in questa guerra, come sappiamo, tutti combattono, anche i "50 o forse più scrittori e traduttori che sono stati uccisi ho sono morti in combattimento". Inoltre almeno "1.946 infrastrutture culturali sono state danneggiate, comprese 131 librerie completamente distrutte e 750 che necessitano di essere restaurate".

Utilizzando i colori della sua bandiera nazionale, Oleksandr Shatokhin – il cui stile e la narrazione sono cambiati da prima della guerra – ha creato una risposta profondamente emotiva al conflitto in Ucraina e ha fornito una narrazione ricca di potenti metafore visive che i lettori possono considerare mentre viaggiano lontano dagli effetti devastanti della guerra in un luogo di speranza per la pace e il futuro.

Benedetta Cucci