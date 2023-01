Una biblioteca nel circolo Pd

L’ultimo libro, posto proprio qualche giorno fa sullo scaffale della nuova biblioteca del circolo Pd Tina Anselmi alla Marullina di Casalecchio (via Giotto 5) (nella foto), è stato "La Saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa" che, curato da Claudio Sardo e uscito il 6 gennaio scorso per Feltrinelli, riporta alcuni tra i più importanti interventi di David Sassoli, il giornalista e presidente del Parlamento Europeo, scomparso un anno fa. Ed è alla memoria di David Sassoli che è stata dedicata la biblioteca di questo circolo Pd che oggi pomeriggio alle 15 verrà inaugurata da alcuni dei massimi dirigenti bolognesi del Pd come Luigi Tosiani, Elisabetta Gualmini, Andrea De Maria, Sandra Zampa, Matteo Meogrossi, Federica Zanetti, il gruppo di lettura LeggiAMO e Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio. "La biblioteca si compone di circa 740 libri – rivela Gabriele Fabbri, vice segretario del circolo – e con le donazione di tanti simpatizzanti l’abbiamo creata perché crediamo che possa essere un simbolo di ripartenza per la nostra comunità. La biblioteca è il pezzo di un progetto più ampio che stiamo mettendo in piedi".

n. m.