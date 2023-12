Una bici per Matteo Prodi. Sparito il ricordo sui Colli

Sta diventando un piccolo mistero la fine che ha fatto la bicicletta da corsa, colorata di bianco, che era stata posizionata in alto all’angolo fra via di Barbiano e via degli Scalini. Un simbolo, con anche dei fiori intorno, per ricordare la tragica morte di Matteo Prodi, pronipote dell’ex premier Romano Prodi, investito e ucciso il 27 febbraio 2020 mentre in sella alla sua bicicletta da corsa scendeva dai colli, a soli 18 anni. Un simbolo, quella bicicletta bianca, che era anche un monito per le troppe morti bianche della strada, come ricordo e allo stesso tempo come prevenzione.

Quella bicicletta è sparita da diversi giorni, probabilmente qualcuno l’ha rubata forse solo per uno stupido ‘scherzo’ senza magari sapere perché fosse stata messa lì.

Ebbene, quasi per caso quella stessa bicicletta è stata vista poi da degli escursionisti dopo pochi giorni dal ‘furto’, abbandonata in via del Poggio, a un paio di chilometri di distanza sui colli, vicino a Monte Donato, in una strada chiusa da maggio a causa di una grossa frana (nella foto). Ma da lì è sparita a sua volta: qualcuno l’ha presa, magari ignaro di cosa rappresenti.

Resta però un doppio sfregio al ricordo di un ragazzo morto per un incidente a soli 18 anni, mentre in sella alla sua bicicletta da corsa stava tornando a casa dopo un giro sui colli in una mattina in cui la scuola era chiusa. Matteo Prodi, infatti, frequentava il liceo Fermi.

Per quell’incidente fatale è stato poi condannato in primo grado per omicidio stradale a 7 mesi il conducente dell’automobile, il professore universitario ed ex assessore Roberto Grandi, che si è dichiarato sempre molto dispiaciuto per quanto successe quella maledetta mattina di quasi quattro anni fa.

Ora sarebbe per lo meno curioso capire chi ha preso la bicicletta bianca, messa all’angolo fra via di Barbiano e via degli Scalini, e perché. E perché poi l’ha abbandonata pochi chilometri dop, in una stradina chiusa e isolata sui colli bolognesi. Solo una stupida ’goliardata’?

Matteo Alvisi