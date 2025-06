‘Una Bologna che cambia’. Lepore riceve i civici. Gorza: "Incontro positivo"

"Incontro positivo" tra ‘Una Bologna che cambia’ e Matteo Lepore. Il direttivo del movimento civico è stato ricevuto dal sindaco e dall’assessora alla Sicurezza, Matilde Madrid, per discutere i contenuti della petizione popolare firmata da oltre 8.400 cittadini: le principali richieste, come ricorda il presidente Giorgio Gorza (nella foto), riguardano maggiore illuminazione di notte e un incremento dei controlli sul territorio, in particolare in Montagnola, piazza XX Settembre e Bolognina. Il sindaco "si è dimostrato collaborativo, ha accolto con attenzione le istanze, confermando l’arrivo di 100 nuovi agenti della Polizia locale e l’impegno ad avviare incontri mirati con i cittadini che hanno subito le maggiori conseguenze del degrado urbano".

Una Bologna che cambia esprime "fiducia per quanto si potrà ottenere", mentre "continuerà a vigilare affinché gli impegni assunti dal Comune si traducano in azioni concrete".

Bilancio positivo anche per l’amministrazione: "È stato un incontro positivo che ci ha consentito di approfondire alcuni dei principali fronti sui quali la nostra amministrazione è al lavoro sul tema della sicurezza", afferma Madrid. "Abbiamo apprezzato lo spirito costruttivo del movimento civico ‘Una Bologna che cambia’ – continuano dal Comune –, con il quale ci siamo impegnati a mantenere un confronto attivo sui temi della sicurezza integrata, sui quali l’amministrazione sta riponendo attenzione e importanti risorse".