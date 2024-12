Una borsa di studio nel nome di Gardenghi

"Un giovane potrà diventare giornalista nel nome di Marco Gardenghi, storico esponente del sindacato emiliano-romagnolo e nazionale dei giornalisti". In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, fa infatti sapere l’Aser (Associazione della stampa Emilia-Romagna), "è stata bandita una borsa di studio in suo nome al Master biennale in Giornalismo dell’Università degli studi di Bologna". La borsa, dell’importo complessivo di 3.000 euro, è finanziata dalla stessa Aser e dal Comitato di redazione de ‘il Resto del Carlino’. Nella graduatoria verrà privilegiato lo studente che avrà il reddito più basso, e il praticante che beneficerà della borsa di studio "dovrà raccontare (per il sito dell’associazione) l’evento dedicato alla libertà di stampa che si tiene ogni 1 ottobre a Conselice". Commentando la notizia, il direttore delle testate e dei laboratori del Master Giampiero Moscato tiene a "ringraziare i colleghi per la decisione presa".