Una breve galleria del buon umore con la comicità di Matteo Belli

Lunedì alle ore 21, al circolo Arci San Lazzaro, spettacolo di beneficienza a favore dei territori colpiti dall’alluvione. Sul palco Matteo Belli e il suo ‘Bononia ridens: ritratti universali di comicità bolognese’. Una breve galleria del buon umore composta da quattro brani originali scritti e interpretati da Belli stesso, che tracciano una sintesi del tributo offerto al gusto petroniano per la risata.

"Se ridere è specifico dell’essere umano, dedichiamo una serata di teatro comico alla condivisione di un rito collettivo in favore di chi, in questo momento, ha bisogno di non sentirsi solo" sottolinea l’attore e autore Matteo Belli.