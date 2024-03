Una budriese in corsa contro le disuguaglianze. La storia della ciclista Augusta Fornasari

Una donna che ha infranto gli stereotipi di genere, in un tempo in cui pochi osavano farlo, è sicuramente Augusta Fornasari, alla quale è intitolata la nostra palestra. Augusta Fornasari è stata la prima campionessa di ciclismo femminile su strada nel 1948, all’età di ventisei anni. Nacque alla Malvezza (Molinella) il 27 novembre 1921 poi si trasferì ai Casoni di Mezzolara. Fin da giovane coltivò la sua passione per la bicicletta, sia per piacere personale, sia per dare una mano al padre, consegnando il pesce ai clienti di Bologna. Vedendola passare velocissima in sella alla sua bicicletta, la gente sorrideva, non era infatti usuale vedere una donna sulle due ruote! Durante la Resistenza, divenne una staffetta partigiana e per questo fu riconosciuta ’Patriota’ e Staffetta Partigiana della 4° Brigata Garibaldi-Venturoli. Nel 1949 vinse la seconda edizione della ’Corsa al Mare’ (Bologna-Pesaro) affermandosi poco dopo nuovamente Campionessa Italiana a Voghera. Gareggiò fino al 1955 vincendo vari trofei. Poi si ritirò dall’attività sportiva iniziando a Budrio l’attività di trasporto privato con la sua auto. Fu, anche in questo caso la prima donna a svolgere questo tipo di attività.