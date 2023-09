Una bussola per orientarsi tra le insidie della vita

L’appuntamento è domani alle 18 alla Feltrinelli di Porta Ravegnana, per presentare il libro ’Appuntamento con il Benessere 2. Mantenere la bussola, regolare le vele, per ricercare equilibrio e stabilità’ scritto da Maria Carla Tabanelli, Carla Baldassarri e Cristina Castagnoli (ed Minerva), con la prefazione di Marco Depolo e Maurizio Stupiggia. L’incontro, alla presenza delle autrici, sarà condotto da Laura Tommasini. Il testo (realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo Credem, che ha già supportato il primo volume) è stato arricchito dai disegni dei ragazzi di Associazione d’iDee di Bologna a cui andranno i diritti d’autore.

Come per il primo ’Appuntamento con il Benessere’, questo libro è scritto pensando a un pubblico di lettori curiosi e desiderosi di vedere, a volte in positivo, a volte semplicemente in modo diverso, gli avvenimenti della propria vita e di trovare un approccio costruttivo a problemi e difficoltà.

Anche questo secondo volume parte dall’idea che ognuno possa orientarsi con determinazione verso il proprio benessere, andando a ricercare risposte e soluzioni possibili partendo da se stesso. La sfida è trattare argomenti complessi in maniera semplice, ma al tempo stesso non banale. Anche se idealmente si aspira a stare sempre bene, di fatto, è necessario imparare ad attraversare le inevitabili oscillazioni, trovando un equilibrio dinamico. Benessere e malessere sono destinati ad alternarsi nel corso del tempo e questo è difficile da accettare. L’intento è di accompagnare a conoscere meglio alcune insidie della vita, ma anche i mezzi che si hanno a disposizione. "Non abbiate la pretesa di leggere un saggio o un libro di psicologia – ammoniscono le autrici –. Quelli che troverete sono soprattutto modi per riflettere, se ne avete voglia, e introduzioni ad argomenti che potreste voler approfondire".