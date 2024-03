Una camminata di solidarietà

Una camminata per la solidarietà e per portare alla luce il mondo delle malattie rare. Con questo spirito torna Rare run, su iniziativa dell’associazione Fiori di Campo, che sostiene il Centro delle malattie rare pediatriche al Policlinico, stando al fianco dei piccoli pazienti e delle professioniste in reparto. Domenica mattina, alle 10 al Portico del Meloncello, partirà la manifestazione. L’adesione all’iniziativa ha un costo simbolico che verrà devoluto in beneficenza. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Fiori di Campo.